Qué piensan los israelíes de la quema del muñeco de Netanyahu en el Burgo (Málaga)

Cogiendo un post de instagram en hebreo sobre la quema del muñeco en El Burgo (y con perdón por referenciar a la red social) podemos hacernos una idea de lo que piensan los israelíes de este suceso.

www.instagram.com/reel/DW_zWCbksb3/?igsh=MWZ4NXZrYW96YWVldA==

Esto es lo que puede leerse en los comentarios, exclusivamente escritos en hebreo, por orden:

kar???: "Vayan como sacrificio por Bibi Netanyahu del Estado de Israel 🇮🇱 que fue elegido por nuestro pueblo, amén amén, que así sea su voluntad 🙏" (Nota: "Vayan como sacrificio" es una expresión religiosa que desea protección para el líder).

etish???: "No tienen idea de lo que pasará en su país cuando el Islam los domine... esperaremos."

nitza???: "No hay cura para esto."

suzanneab???: "Llegará el día en que el Islam los domine."

a_world_o???: "Estado musulmán."

dj_nivb???: "Israel es un punto en el mapa que vuelve loco a todo el mundo..."

chen.le???: "Parece que es su última fiesta de Pascua, el próximo año... la fiesta del sacrificio [Eid al-Adha]. Buena suerte para ellos jajaja."

mosh???: "España, que su memoria sea para bendición." (Expresión usada sarcásticamente aquí como si el país estuviera 'muerto').

gutm???: "Jomeiní murió jajaja." (Referencia al líder iraní).

shery???: "Había y quedaron antisemitas desde la 'Expulsión de España'. No es sorprendente."

ronig???: "Pero oye, esto también pasa en el corazón de Tel Aviv..."

daskal???: "Idiotas."

kam???: "Kaplanistas." (Término despectivo para los manifestantes israelíes de la calle Kaplan).

mirafvi???: "Si en Kaplan hacen eso, ¿por qué no habrían de hacerlo los que odian a Israel?"

orels???: "¿Cuándo se mudaron los Kaplanistas a España?"

igal_be???: "Se parece a las protestas en Kaplan."

pinka???: "Lo que sea que su perro les da de comer, ellos se lo tragan." (Es una expresión para decir que se creen cualquier propaganda).

davi???: "Pronto se les quemará el país, inshalla (si Dios quiere) jajajaja."