Piden 34 años de cárcel para una pareja por abandonar a su bebé recién nacida de madugada en un descampado en Málaga

La Fiscalía de Málaga acusa a unos padres por supuestamente querer acabar con la vida de su bebé recién nacida a la que abandonaron en un descampado de la capital malagueña, cerca del lugar en el que la mujer había dado a luz, dejándola sin ropa, a la intemperie en el mes de octubre y sin alimentar. Solicita en total una pena de 34 años de prisión --17 años para cada uno--. Los hechos sucedieron en octubre de 2023. Los procesados, ambos en situación irregular en España, eran pareja y primero residían en Córdoba, aunque después él se trasladó a

Dakaira
Las personas saben que tu puedes contar tu vida en el hospital y se mueven los mecanismos para dar a la criatura en adopción?

No entiendo esta crueldad...
#1 Albarkas
Poco me parece. Vaya par de cabrones.
Pudiendo hacer las cosas bien, intentan cargarse a la pitufa.
Javi_Pina
En estos temas las plataformas provida no se personan, por lo que sea una vez nacida la criatura eso ya tal.
herlocksholmes
Copio y pego:
Por estos hechos, además de 17 años de prisión para cada uno, el fiscal solicita la pérdida de la patria potestad y una medida de libertad vigilada.
La patria potestad la perdieron al dejar al bebé abandonado, nunca la tuvieron.
Hijos de mil padres putativos.
#3 Kuruñes3.0
Hijos de perra, tantos padres adoptivos en cola de espera y prefieren asesinarlo...
