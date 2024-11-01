Piden 34 años de cárcel para una pareja por abandonar a su bebé recién nacida de madugada en un descampado en Málaga

La Fiscalía de Málaga acusa a unos padres por supuestamente querer acabar con la vida de su bebé recién nacida a la que abandonaron en un descampado de la capital malagueña, cerca del lugar en el que la mujer había dado a luz, dejándola sin ropa, a la intemperie en el mes de octubre y sin alimentar. Solicita en total una pena de 34 años de prisión --17 años para cada uno--. Los hechos sucedieron en octubre de 2023. Los procesados, ambos en situación irregular en España, eran pareja y primero residían en Córdoba, aunque después él se trasladó a