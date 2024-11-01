edición general
4 meneos
100 clics
Peter Boysen, jefe del Ejército danés, dice que defenderán Groenlandia y las redes se ponen de acuerdo: “Mandadlo a él y listo”

Peter Boysen, jefe del Ejército danés, dice que defenderán Groenlandia y las redes se ponen de acuerdo: “Mandadlo a él y listo”

El nombre es Peter Harling Boysen, el jefe del Ejército danés. Fue designado para liderar la fuerza terrestre en 2024, con rango de general mayor, y su figura se ha colado ahora en el circuito memético por un motivo tan antiguo como Internet: una foto, un gesto y una frase que suena a película de acción. El detonante ha sido la circulación de un post que enlaza una entrevista reciente en la que Boysen, preguntado por cómo piensa Dinamarca fortalecer la defensa de Groenlandia, enumera capacidades aéreas y de ciberdefensa (satélites, drones,...

| etiquetas: meme , ejército , dinamarca , groenlandia
3 1 0 K 43 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
antesdarle #1 antesdarle
Noticias relacionadas, una hablando de Rambo xD
1 K 32
#3 user31
Si mandamos a los politco al frente se terminaba las guerras en 1 semana. Soy un genio, darme un nobel de esos.
1 K 27

menéame