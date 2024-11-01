Peter Boysen, jefe del Ejército danés, dice que defenderán Groenlandia y las redes se ponen de acuerdo: “Mandadlo a él y listo”

El nombre es Peter Harling Boysen, el jefe del Ejército danés. Fue designado para liderar la fuerza terrestre en 2024, con rango de general mayor, y su figura se ha colado ahora en el circuito memético por un motivo tan antiguo como Internet: una foto, un gesto y una frase que suena a película de acción. El detonante ha sido la circulación de un post que enlaza una entrevista reciente en la que Boysen, preguntado por cómo piensa Dinamarca fortalecer la defensa de Groenlandia, enumera capacidades aéreas y de ciberdefensa (satélites, drones,...