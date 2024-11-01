edición general
Las personas y sus perros comparten bacterias intestinales tras un mes de convivencia

Un equipo japonés analizó a 25 parejas persona-perro y detectó 11 bacterias comunes tras un mes de convivencia.

Gry #1 Gry
¿Puede ser una alternativa a los transplantes de heces?

Que te prestan un perro un par de meses suena más agradecido que comer pastillas de kk.
#2 eqas *
Normal: perro sale a pasear, pisotea y arrastra (para oler mejor), la mierda y meados de otros perros, arrastra por ellos sus bigotes, lengua, pelo largo, y ademas si tiene pelo largo se restriega por las esquinas, aparte de pisar, olisquea/lame los genitales de otros perros.... Llegas a casa y se sube al sofá, cama, te lame la cara, lo acaricias mietras te comes un trozo de pizza con las manos... ¿cómo no va a haber trasplante de heces? suyas y de todo el vecindario!!!
Es como si te…
axisnaval #4 axisnaval *
#2 Saborio! es broma. Hay que ser cuidadoso si el perro convive con nosotros. No todo vale. Pero aunque pongas muchos límites, seguirá siendo como dices, el perro hará su vida y acabarás compartiendo bacterias de todo el barrio. Pero parece que los niños criados con perros en la familia, al final tienen menos problemas de alergias y puede ser por el contacto con esas bacterias, que a fin de cuentas, eran las que teníamos al jugar en la calle.
#5 eqas
#4 pues tras 20 años con perro y 8 con gato, ahora tras su muerte, soy alérgico al pelo de ambos, y es uno de los motivos por los que no tengo.
kastanedowski #3 kastanedowski
Muchas preguntas, es bueno, es malo? es natural? es un mecanismo natural bueno para las personas?
