5
meneos
17
clics
Las personas y sus perros comparten bacterias intestinales tras un mes de convivencia
Un equipo japonés analizó a 25 parejas persona-perro y detectó 11 bacterias comunes tras un mes de convivencia.
|
etiquetas
:
perros
,
humanos
,
convivencia
,
bacterias
,
microbiota
5 comentarios
#1
Gry
¿Puede ser una alternativa a los transplantes de heces?
Que te prestan un perro un par de meses suena más agradecido que comer pastillas de kk.
0
K
15
#2
eqas
*
Normal: perro sale a pasear, pisotea y arrastra (para oler mejor), la mierda y meados de otros perros, arrastra por ellos sus bigotes, lengua, pelo largo, y ademas si tiene pelo largo se restriega por las esquinas, aparte de pisar, olisquea/lame los genitales de otros perros.... Llegas a casa y se sube al sofá, cama, te lame la cara, lo acaricias mietras te comes un trozo de pizza con las manos...

¿cómo no va a haber trasplante de heces? suyas y de todo el vecindario!!!

Es como si te…
¿cómo no va a haber trasplante de heces? suyas y de todo el vecindario!!!
Es como si te…
» ver todo el comentario
0
K
11
#4
axisnaval
*
#2
Saborio! es broma. Hay que ser cuidadoso si el perro convive con nosotros. No todo vale. Pero aunque pongas muchos límites, seguirá siendo como dices, el perro hará su vida y acabarás compartiendo bacterias de todo el barrio. Pero parece que los niños criados con perros en la familia, al final tienen menos problemas de alergias y puede ser por el contacto con esas bacterias, que a fin de cuentas, eran las que teníamos al jugar en la calle.
1
K
21
#5
eqas
#4
#4 pues tras 20 años con perro y 8 con gato, ahora tras su muerte, soy alérgico al pelo de ambos, y es uno de los motivos por los que no tengo.
0
K
11
#3
kastanedowski
Muchas preguntas, es bueno, es malo? es natural? es un mecanismo natural bueno para las personas?
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
