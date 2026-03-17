Perros robots con un precio de 300,000 $, cada uno, ahora están protegiendo algunos de los centros de datos más grandes del país [ENG]

Es una escena sacada directamente de un programa de ciencia ficción: perros robots. Piensa en K9 de la serie de ciencia ficción Doctor Who o en Goddard de la caricatura Jimmy Neutron. Ahora, estos perros robots están de guardia para empresas tecnológicas, patrullando los enormes centros de datos del país que alimentan operaciones de IA, según Business Insider. Estos robots de cuatro patas, conocidos como cuadrúpedos, tienen gran demanda entre las empresas de IA, según la compañía de robótica Boston Dynamics.