Por qué el permafrost puede ser la gran bomba climática de los próximos años

"Fíjense en esta noticia de ayer “El almacén de semillas del Ártico sufre una inundación por el derretimiento del permafrost“. No, los constructores de Noruega no son de ACS. Es solamente un aviso de los grandes problemas del cambio global y que está despertando a una bomba que llevaba miles de años en silencio, y cuyas consecuencias pueden ser dramáticas. Y no es sensacionalismo. Les presento al permafrost."