Peritos hallan un documento clave del criptofiasco $LIBRA por el que se investiga a Milei

Peritos informáticos han hallado un documento que consideran clave en la investigación por el caso de la criptomoneda $LIBRA, lanzada y promocionada por el presidente argentino, Javier Milei y que resultó ser una estafa, por lo que está siendo investigado.
"03 MAR. 2026 - 10:40h
El pasado 14 de febrero, Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA,"
"$LIBRA es una criptomoneda creada el 14 de febrero de 2025"
es.wikipedia.org/wiki/$LIBRA
"La investigación, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, ha avanzado con peritajes que revelaron borradores de un "acuerdo confidencial" entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, fechado el 30 de enero de 2025, encontrados en dispositivos del lobista Mauricio Novelli, cercano al presidente. Estos documentos sugieren intercambios para "monetizar la imagen presidencial" y transferencias millonarias, aunque Milei ha negado firmar acuerdos y asegura haber actuado de buena fe"
Aqui encontraron " borradores" no firmados del acuerdo...