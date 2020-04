La periferia plantea empezar la desescalada sin esperar a Madrid

"No se puede homogeneizar en todo el territorio", señalan desde las comunidades, que piden que el desconfinamiento se haga por territorios y no por sectores económicos. Así lo explican a El Confidencial fuentes de la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares (PSOE), pero también de Murcia y Castilla y León (PP y Ciudadanos). Regiones que han tenido menos casos y cuentan con un sistema sanitario no saturado, por lo que no ven de especial ayuda esperar a que grandes ciudades contengan el coronavirus.