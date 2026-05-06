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Pere Navarro, director general de la DGT, sobre la baliza V-16
Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás. Es un elemento de seguridad importante y es obligatorio. El sistema e-Call no existe para la DGT.
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:
baliza v-16
,
dgt
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#9
Harkon
#6
Pues como cualquier empresa que haga un proyecto para al gobierno, incluso tienen ayudas las que no terminan en buen término.
Cuando me encuentres donde está el fraude me cuentas, sigue siendo un dispositivo de seguridad que funciona, tendrá sus problemas pero también tienen otos problemas los triángulos, cuando salieron pasó exactamente lo mismo, que la gente protestó porque era peligroso ponerlo a 50 metros del coche, de hecho el mio se rompió a finales del año pasado en medio de la…
» ver todo el comentario
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#1
Cuchifrito
Microblogging en la entradilla
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#13
Leon_Bocanegra
#12
las regalará el gobierno para que le debamos un favor y tenernos así controlados! Maldito gobierno socialcomunista! Yo te maldigo, perro Sanxe, te maldigo!!!
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#4
Leon_Bocanegra
*
#3
a mí me bastaría con que la población dejase de dar la turra por 30 cochinos euros.
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#8
Leon_Bocanegra
#6
Así que España invierte en una empresa tecnologíca y luego aprovecha los resultados de esa inversión. Me parece fantástico.
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#2
Leon_Bocanegra
Vuelta a la turra con la baliza.
La turra que están dando por 30 putos euros. La virgen!
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#3
vilgeits
#2
Ya han cogido la pasta, ahora a disfrutarla y que dejen de marear a la población al menos unos años hasta que aparezca la investigación de la UCO sobre este tema.
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#5
Harkon
*
#3
pero qué pasta tio que el 90% de balizas son de empresas random chinas de aliexpress
A ver si dejáis esa conspiranoia terraplanista que sólo hacéis el ridículo
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K
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#6
vilgeits
#5
www.motor16.com/las-ultimas-noticias/creadores-baliza-2-millones/#
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7
#7
Leon_Bocanegra
#5
algunos se creen que la baliza la vende Begoña Gómez.
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51
#10
Almirantecaraculo
#7
no hombre, eso es muy burdo.
Las trae de contrabando el hermano de Sánchez, las pasa por la frontera de Portugal.
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#11
Leon_Bocanegra
#10
y las guarda en su cuarto secreto de la Moncloa en el que ha estado escondido durante tantos años
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#12
pepecarvalho68
#2
18€ y bajando...
La regalaran con el cambio de escobilals del limpaiparabrisas
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#14
Penetrator
*
#12
Las que valen 18€ no son válidas, las que están homologadas cuestan el doble. Y no sirven para nada.
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#15
Leon_Bocanegra
#14
www.amazon.es/Geobaliza-Homologada-Geolocalizador-Certificada-Conectiv
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#16
Penetrator
#15
Esa no está homologada. Compruébalo tú mismo, no aparece en la lista oficial de la DGT:
www.dgt.es/muevete-con-seguridad/tecnologia-e-innovacion-en-carretera/
Es otra de las innumerables estafas que circulan por Internet con total impunidad, ya que ni el gobierno ni la DGT hacen absolutamente nada para impedirlo.
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Cuando me encuentres donde está el fraude me cuentas, sigue siendo un dispositivo de seguridad que funciona, tendrá sus problemas pero también tienen otos problemas los triángulos, cuando salieron pasó exactamente lo mismo, que la gente protestó porque era peligroso ponerlo a 50 metros del coche, de hecho el mio se rompió a finales del año pasado en medio de la… » ver todo el comentario
La turra que están dando por 30 putos euros. La virgen!
A ver si dejáis esa conspiranoia terraplanista que sólo hacéis el ridículo
Las trae de contrabando el hermano de Sánchez, las pasa por la frontera de Portugal.
La regalaran con el cambio de escobilals del limpaiparabrisas
Es otra de las innumerables estafas que circulan por Internet con total impunidad, ya que ni el gobierno ni la DGT hacen absolutamente nada para impedirlo.