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El Pentágono solicita presupuesto histórico de $1.5 billones para el "Domo Dorado" y drones

El Pentágono solicita presupuesto histórico de $1.5 billones para el "Domo Dorado" y drones

En cuanto a la capacidad naval y aérea, el Pentágono busca consolidar la iniciativa Golden Fleet (Flota Dorada).

| etiquetas: golden fleet , flota , dorada , trump , presupuesto , dron , eeuu , pentágono
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6 comentarios
9 2 0 K 122 actualidad
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 pues si la sociedad norteamericana aguanta con las mentiras de Trump y toda la administración o una de dos, tienen más tragaderas que los soviéticos o esa teoría no se sostiene
2 K 42
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 las mentiras de Trump y toda la administración se pueden contrastar con muchos medios y no creertelas.

Cuando sólo hay un medio oficial y todo lo que diga este es verdad absoluta, es distinto cuando después descubres que llevaban años engañandote.
0 K 13
#1 mam23
La URSS cayó porque, esencialmente , no podía seguir asumiendo el coste de la escalada armamentística de la guerra fría. ¿esta pasando lo mismo con EE UU?.
2 K 21
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
#1 EEUU no podrá soportar el coste de tener una sociedad liderada por maníacos
0 K 12
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Más bien porque la sociedad no podía aguantar más las mentiras de sus dirigentes después de lo de Chernobyl y Afganistán, y la perestroika y sobre todo la glasnost dieron la puntilla a un mundo donde se ocultaba todo al pueblo.
humanidades.com/perestroika-y-glasnost/

El eliminar la censura política y la censura informativa hace que un régimen basado en la censura no sea sostenible
0 K 13
Rixx #3 Rixx
El faro del mundo libre. Para la crisis de opiáceos y la de ciudadanos sin techo no hay presupuesto. :shit:
0 K 7

menéame