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El Pentágono solicita presupuesto histórico de $1.5 billones para el "Domo Dorado" y drones
En cuanto a la capacidad naval y aérea, el Pentágono busca consolidar la iniciativa Golden Fleet (Flota Dorada).
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#5
Verdaderofalso
*
#4
pues si la sociedad norteamericana aguanta con las mentiras de Trump y toda la administración o una de dos, tienen más tragaderas que los soviéticos o esa teoría no se sostiene
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#6
El_dinero_no_es_de_nadie
#5
las mentiras de Trump y toda la administración se pueden contrastar con muchos medios y no creertelas.
Cuando sólo hay un medio oficial y todo lo que diga este es verdad absoluta, es distinto cuando después descubres que llevaban años engañandote.
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#1
mam23
La URSS cayó porque, esencialmente , no podía seguir asumiendo el coste de la escalada armamentística de la guerra fría. ¿esta pasando lo mismo con EE UU?.
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#2
ur_quan_master
*
#1
EEUU no podrá soportar el coste de tener una sociedad liderada por maníacos
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#4
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Más bien porque la sociedad no podía aguantar más las mentiras de sus dirigentes después de lo de Chernobyl y Afganistán, y la perestroika y sobre todo la glasnost dieron la puntilla a un mundo donde se ocultaba todo al pueblo.
humanidades.com/perestroika-y-glasnost/
El eliminar la censura política y la censura informativa hace que un régimen basado en la censura no sea sostenible
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#3
Rixx
El faro del mundo libre. Para la crisis de opiáceos y la de ciudadanos sin techo no hay presupuesto.
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Cuando sólo hay un medio oficial y todo lo que diga este es verdad absoluta, es distinto cuando después descubres que llevaban años engañandote.
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El eliminar la censura política y la censura informativa hace que un régimen basado en la censura no sea sostenible