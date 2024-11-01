Pentágono determina que Hegseth violó normas militares al difundir información en Signal

El informe detalla que la investigación, que se prolongó por más de ocho meses, analizó el uso por parte de Hegseth de Signal, una aplicación de mensajería cifrada pero no clasificada, para difundir detalles de los ataques estadounidenses planeados en marzo antes de que se ejecutaran. A pesar de estas irregularidades, Hegseth cuenta con la «autoridad de clasificación original» y tiene potestad para desclasificar información de inteligencia según su criterio.