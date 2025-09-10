El pelotón avisa de que no correrá si se repiten los graves incidentes por las protestas propalestinas

El pelotón se reunió antes de la salida de esta 17ª etapa en El Barco de Valdeorra, con un representante de cada equipo, y resolvió que todos seguirían en la carrera, pero, en caso de que se produzcan de nuevo incidentes como ayer donde talaron un árbol para cortar la carretera y tiraron chinchetas al asfalto e incluso a la cara de algún corredor- pondrían el pie en el suelo y no correrían más en la competición.