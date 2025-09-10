edición general
El pelotón avisa de que no correrá si se repiten los graves incidentes por las protestas propalestinas

El pelotón se reunió antes de la salida de esta 17ª etapa en El Barco de Valdeorra, con un representante de cada equipo, y resolvió que todos seguirían en la carrera, pero, en caso de que se produzcan de nuevo incidentes como ayer donde talaron un árbol para cortar la carretera y tiraron chinchetas al asfalto e incluso a la cara de algún corredor- pondrían el pie en el suelo y no correrían más en la competición.

yende #3 yende
se retiraran todos menos el equipo Genocida y ganara la vuelta :troll:
#34 Hombre_de_Estado
#3 Israel lo único que está ganando es La Vuelta... a los años 40.
pitercio #13 pitercio *
Israel está usando la vuelta ciclista a España para blanquear el horror con la complicidad e inacción de los organizadores, participantes y algunos seguidores ¡a la mierda! A mí me da igual que no acabe, es más, lo prefiero.
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Bueno es saber, lo que hace falta para que se suspenda la competición, tras proteger la presencia israelí.
#9 ZamoraBigote
Pero no tenemos ningún problema en correr con integrantes de un equipo relacionado directamente por medio su dueño con el genocidio palestino. A ver si poco a poco vamos haciéndonos adultos. Es un primer paso, el golpe de realidad inicial.
Skiner #10 Skiner *
#9 Claro que tienen un problema, pero si la UCI no hace nada y no los sanciona. Los organizadores y los otros equipos se ven forzados a convivir con esa gente. (que por otra parte son 37 corredores profesionales de América, Europa, Oceania y sólo 3 de Israel, en la Vuelta salieron 8 corredores y sólo 1 de Israel, imagina la desproporción en todo esto)
flyingclown #29 flyingclown *
#10 El equipo se llamaba y promocionaba a israel, yo creo que ya es bastante, no recuerdo quejas sobre el corredor de Israel.
Skiner #30 Skiner *
#29 Ya lo han quitado el nombre, hace días.
Nunca hubiera permitido que unos equipos de marcas comerciales llevaran nombres de paises es una atrocidad.
flyingclown #32 flyingclown
#30 Lo han tapado para esta competicion, han dicho que no lo van a quitar y se les ha olvidado tapar la estrella.
Kantinero #4 Kantinero *
Sorry, O Barco de Valdeorras

O barco mais grande do mundo
Kasterot #1 Kasterot
Mejor no se atrevían a no correr para así no blanquear al equipo israel
platypu #11 platypu
Lo que dicen es si no les garantizan seguridad, lo de las protestas es irrelevante

talaron un árbol para cortar la carretera y tiraron chinchetas al asfalto e incluso a la cara de algún corredor
3 K 41
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#11 ahora ve y mira quien justificaba las agresiones a ciudadanos rusos
www.meneame.net/story/agresion-ciudadana-rusa-malaga
platypu #26 platypu
#20 Quien
#15 rekus
Todos los participantes en la vuelta pasaréis a la historia como colaboradores necesarios en el blanqueo de un GENOCIDIO.

Ni olvido, ni perdón.
#14 Borgiano
Esto no se está llevando bien, desde mi punto de vista. Están poniendo el foco de la responsabilidad en la organización de La Vuelta y en los propios equipos y ciclistas cuando lo lógico es que desde la propia UCI y desde el gobierno español se hubiera impedido participar al equipo del país genocida, igual que se hizo cuando el apartheid con Sudáfrica.
Veo #27 Veo
#14 La vuelta también podría haberse puesto de perfil en lugar de defender al equipo de embajadores de Israel.
Imag0 #23 Imag0
En el fondo es una forma más de presionar a la dirección de La Vuelta para que expulsen de una puta vez al Israel... o los expulsan o se termina La Vuelta mañana.
#31 solojavi
#23 Bastaría con obligarles a contratar seguridad privada, ellos han montado el problema, que lo resuelvan ellos.
#21 pedromoralesnn_62a8fccf7
Más fácil lo tiene la UEFA y su equivalente en baloncesto y no hacen nada, y deberían
rob #6 rob
No hay "güevos"
Robus #25 Robus
Perfecto, que no corran.
Tarod #7 Tarod
No pasa nada. Si fuese futbol les harían más caso.
MalvadoAspersor #24 MalvadoAspersor
Me parece perfecto. Por parte de los ciclistas y me parece perfecto por parte de los antigenocidas. Si no se corre, mayor repercusión internacional
#12 Madmaxi
Mis cojones, ya no cobran si lo hacen...
#18 pedromoralesnn_62a8fccf7
La UCI manda, por lo que la vuelta a España no tiene voz ni voto. Comprendo que los ciclistas no quieran correr riesgos cuando van a velocidades de 60 km hora
Veo #28 Veo
#18 la vuelta tiene voz. Y la ha usado para defender la participación del equipo de embajadores de Israel.

Y tiene voto, siempre puede suspender la competición por motivos de seguridad.
1 K 18
cosmonauta #2 cosmonauta *
Bien hecho.

Menuda putada para un ciclista que lleva todo el año entrenando y hoy se ha de jugar la vida y el sueldo por un tema sobre el que no tiene ninguna responsabilidad.

Imaginad que os pasa lo mismo en vuestro empleo.
Cehona #8 Cehona
#2 Como iban por los comunistas y yo no soy comunista, me lavo las manos.
Al final nos salpicó a todos.
#16 NoMeVeas
#2 Jugar la vida dice jajajjaajjajaja menudo flipado. Mi dios es el karma, y solo están comiendo karma. El ciclismo se vale a sus espectadores, que son los que justifican tu salario, si te ries de ellos, COME KARMA
cosmonauta #22 cosmonauta *
#16 Tirate tú a 60 km/h contra una curva llena de chinchetas rodeado de otros ciclistas y verás la diferencia entre jugarse la vida o estar soltando odio detrás del teclado como un comedoritos.
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#2 la solución es muy fácil, la expulsión del equipo israelí como hicieron con los rusos
cosmonauta #19 cosmonauta *
#17 Claro. Pero eso no está en la mano de un ciclista, mecánico o trabajador de cualquier otro equipo. Y es una putada para ellos. Por eso es una acción muy valiente. Ellos van a hacer lo que no ha hecho la UCI, ni la organización, ni las propias autoridades.

Y se verán perjudicados en su trabajo..
DocendoDiscimus #33 DocendoDiscimus
#19 ¿Cómo le llaman los genocidas a los miles de niños palestinos muertos? ¿Daños colaterales?

Si tuvieran decencia, desde el principio deberían haberse plantado TODOS los ciclistas para expulsar a Israel. Ahora no nos vendas historias de víctimas colaterales, corazón.

Israel delenda est.
