El pelotón avisa de que no correrá si se repiten los graves incidentes por las protestas propalestinas

El pelotón se reunió antes de la salida de esta 17ª etapa en El Barco de Valdeorra, con un representante de cada equipo, y resolvió que todos seguirían en la carrera, pero, en caso de que se produzcan de nuevo incidentes como ayer donde talaron un árbol para cortar la carretera y tiraron chinchetas al asfalto e incluso a la cara de algún corredor- pondrían el pie en el suelo y no correrían más en la competición.
| etiquetas: vuelta , españa , ciclismo , protestas , palestina
Nunca hubiera permitido que unos equipos de marcas comerciales llevaran nombres de paises es una atrocidad.
talaron un árbol para cortar la carretera y tiraron chinchetas al asfalto e incluso a la cara de algún corredor
Ni olvido, ni perdón.
Y tiene voto, siempre puede suspender la competición por motivos de seguridad.
Menuda putada para un ciclista que lleva todo el año entrenando y hoy se ha de jugar la vida y el sueldo por un tema sobre el que no tiene ninguna responsabilidad.
Imaginad que os pasa lo mismo en vuestro empleo.
Al final nos salpicó a todos.
Y se verán perjudicados en su trabajo..
Si tuvieran decencia, desde el principio deberían haberse plantado TODOS los ciclistas para expulsar a Israel. Ahora no nos vendas historias de víctimas colaterales, corazón.
Israel delenda est.