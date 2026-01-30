El peligro de la IA en los viajes, una web envía a turistas a unas termas que no existen

El portal Tasmania Tours generó indignación en Australia al inventar destinos mediante IA. Recomendó unas termas inexistentes en Weldborough. Desde entonces, esta localidad remota, una antigua aldea minera de estaño en el noreste del país, a unos 45 kilómetros de St Helens, ha recibido un goteo constante de viajeros engañados. "Hace dos días llegó allí un grupo de 24 conductores que estaban de viaje desde el continente y habían hecho un desvío para venir a las termas", dice a ABC Kristy Probert, propietaria de un pub cercano. "Les dije: 'Si encontráis las termas, volved y avisadme y os inv...