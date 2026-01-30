edición general
El peligro de la IA en los viajes, una web envía a turistas a unas termas que no existen

El portal Tasmania Tours generó indignación en Australia al inventar destinos mediante IA. Recomendó unas termas inexistentes en Weldborough. Desde entonces, esta localidad remota, una antigua aldea minera de estaño en el noreste del país, a unos 45 kilómetros de St Helens, ha recibido un goteo constante de viajeros engañados. "Hace dos días llegó allí un grupo de 24 conductores que estaban de viaje desde el continente y habían hecho un desvío para venir a las termas", dice a ABC Kristy Probert, propietaria de un pub cercano. "Les dije: 'Si encontráis las termas, volved y avisadme y os inv...

pip #3 pip
Esta sí que es una aplicación práctica y buena de la IA: mandar a los turistas a tomar por culo.
Pertinax #2 Pertinax
Yo excavaría, por si acaso. :troll:
pitercio #5 pitercio
Es poético, la IA está recuperando la aventura en los viajes :troll:
Cantro #1 Cantro
Cuando empezó esto de la IA, le propuse que me ayudase a preparar uno de mis viajes (que ya tenía preparado). Fue un absoluto desastre

- Etapas sin sentido
- Recomendaciones "de camino" que quedaban en la otra punta del país
- Kilometraje creativo

¿Para qué la usé? Para parsear los resultados de las webs de trenes suizos y exportarlos en formato CSV. Para eso era mucho más eficaz, aunque con supervisión constante.
#4 El_Almondigas
Hombre, lo suyo es, antes de irte a tomar por culo buscando yo que sé, confrontar información...por si acaso.
