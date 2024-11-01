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Pedro Ruiz ve el intento de atentado contra Trump y dice lo que muchos piensan: «Sembrar tantos vientos abona respuestas desmedidas»

El artista opina sin filtros del ataque que ha sufrido el presidente de Estados Unidos durante la cena anual de corresponsales en Washington

| etiquetas: trump , atentado , pedro ruiz
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4 comentarios
1 0 1 K 15 actualidad
#1 Albarkas
Otros ven una pantomima para recuperar apoyos...
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stygyan #2 stygyan
No entiendo la entradilla. ¿Quién es el artista? ¿No estábamos hablando de Pedro Ruiz?
1 K 26
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Sí hombre, el cantante xD xD xD
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menéame