Pese a que el fin del programa pasaba por ayudar a jóvenes conflictivos por su comportamiento o sus adicciones gracias a la mediación de Pedro García, nada más lejos de la realidad. El presentador del programa no tendría reparos en recordar que las escenas de tensión que protagonizaban con sus familias eran casi siempre forzadas. "Si no se iba a enfrentar a mí no querían el caso. Querían chicha", denunció.