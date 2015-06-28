El pederasta confeso cazado con un niño de 11 años en un parque de Carabanchel, en libertad: «El amor es amor»

En libertad. Así se encuentra Juan, el hombre arrestado cuando agredía sexualmente a un niño de 11 años del que dijo que estaba «enamorado». «Sé que está mal, pero es que lo amo. No entiendo por qué hacéis esto -reprochó a los agentes-; en mi país, es normal tener relaciones con personas tan jóvenes» dijo. «Es amor, es mi amor. No lo entiendo» dijo el menor. Pese a ser cazado 'in fraganti', primero por una mujer y luego por la Policía, el juzgado ha decidido dejarlo en la calle y apenas le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros
| etiquetas: madrid , menor , agresión sexual , carabanchel
El país creo que es Colombia y eso es una mentira como un piano
www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/sexualidad-pilas-con-el-consentim
"En Colombia, la edad legal de consentimiento sexual es de 14 años, según el Código Penal (Ley 599 de 2000). Cualquier acto sexual con una persona menor de esta edad se considera delito."
Y medio país estaba empapelado con publicidad de la policia/ejército (a veces me costaba diferenciarlos porque en segun que zonas van equipados rollo paramilitar) avisando de que si ves alguien con un crio reportases, pero creo que iba mas por el camino de trafico de menores.
Colombia es un sitio que tiene muchas zonas jodidas (La zona de Guajira... es pa ir con cuidadete), pero sinceramente eso de "es normal"... Amos normal no es ni aqui ni en la cochinchina
CC #7
Y desde luego todo el mundo sabia que estaba mal (otra cosa es q enfrentante tu al guero)
www.pagina7.cl/noticias/sociedad/2015/06/28/la-tradicion-de-iniciarse-
www.infobae.com/colombia/2024/08/02/con-un-nuevo-proyecto-de-ley-la-se
Lo segundo, y aún dando todo el asco del mundo, aunque ha sido una agresión sexual y como tal va a ser juzgado, dada la edad del menor, no ha sido forzada, sino consensuada (no digo 'consentida' para no confundir, dado que siendo menor de dieciséis años el menor no podía 'consentir' en el sentido legal de la palabra).… » ver todo el comentario
Para mi esta justificada la prisión provisional por que, visto que la sociedad va a evitar su "amor", puede intentar una "Locura de amor" .
Personalmente creo que una persona de 11 años es difícil que tenga la madurez suficiente para este tipo de relaciones, sobre todo cuando la otra persona es mucho mayor y podría estar aprovechándose de el, otra cosa es que estuviera con alguien de su edad, donde ambos están en las mismas condiciones.