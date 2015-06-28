El pederasta confeso cazado con un niño de 11 años en un parque de Carabanchel, en libertad: «El amor es amor»

En libertad. Así se encuentra Juan, el hombre arrestado cuando agredía sexualmente a un niño de 11 años del que dijo que estaba «enamorado». «Sé que está mal, pero es que lo amo. No entiendo por qué hacéis esto -reprochó a los agentes-; en mi país, es normal tener relaciones con personas tan jóvenes» dijo. «Es amor, es mi amor. No lo entiendo» dijo el menor. Pese a ser cazado 'in fraganti', primero por una mujer y luego por la Policía, el juzgado ha decidido dejarlo en la calle y apenas le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros