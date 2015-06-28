edición general
El pederasta confeso cazado con un niño de 11 años en un parque de Carabanchel, en libertad: «El amor es amor»

En libertad. Así se encuentra Juan, el hombre arrestado cuando agredía sexualmente a un niño de 11 años del que dijo que estaba «enamorado». «Sé que está mal, pero es que lo amo. No entiendo por qué hacéis esto -reprochó a los agentes-; en mi país, es normal tener relaciones con personas tan jóvenes» dijo. «Es amor, es mi amor. No lo entiendo» dijo el menor. Pese a ser cazado 'in fraganti', primero por una mujer y luego por la Policía, el juzgado ha decidido dejarlo en la calle y apenas le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros

madrid , menor , agresión sexual , carabanchel
11 comentarios
skaworld
"en mi país, es normal tener relaciones con personas tan jóvenes"

El país creo que es Colombia y eso es una mentira como un piano
www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/sexualidad-pilas-con-el-consentim
"En Colombia, la edad legal de consentimiento sexual es de 14 años, según el Código Penal (Ley 599 de 2000). Cualquier acto sexual con una persona menor de esta edad se considera delito."
4 K 57
Esku
#2 en realidad no es excluyente. Una cosa es lo que dicte la ley y otra cosa es lo que socialmente sea la norma, que no digo necesariamente que lo sea, sino que igual no es tan infrecuente como aquí. Le preguntaré a un colega colombiano que tengo a ver qué me dice, pero es de los que hablaban pestes de los colombianos del norte porque dicen que follan burras.
1 K 25
skaworld
#5 Por Colombia anduve una temporada, te puedo decir que en Cartagena de indias daba bastante asco pasear por la noche y ver a guiris bien entrados en años de la mano de chicas que seguramente no tendrian ni 15 años... pero no 11
Y medio país estaba empapelado con publicidad de la policia/ejército (a veces me costaba diferenciarlos porque en segun que zonas van equipados rollo paramilitar) avisando de que si ves alguien con un crio reportases, pero creo que iba mas por el camino de trafico de menores.

Colombia es un sitio que tiene muchas zonas jodidas (La zona de Guajira... es pa ir con cuidadete), pero sinceramente eso de "es normal"... Amos normal no es ni aqui ni en la cochinchina

CC
0 K 12
Torrezzno
#8 Yo tambien he estado, un pais muy chulo. Creo que lo de los pederastas americanos lo tienen mas controlado ultimamente
0 K 20
skaworld
#10 Cuando yo andaba por ahi debio ser como por el 2017-2018 o así, pero amos de Santa Marta y Cartagena lo recuerdo bastante jodido con eso, pero repito, eran menores y daba asco? Si, muchisimo, pero no niños de 11 años

Y desde luego todo el mundo sabia que estaba mal (otra cosa es q enfrentante tu al guero)
0 K 12
Torrezzno
#2 De hecho, un amigo mio que es de Cartagena (colombia), me comentá que otrora habia una construmbre de iniciarse sexualmente con burras

www.pagina7.cl/noticias/sociedad/2015/06/28/la-tradicion-de-iniciarse-

www.infobae.com/colombia/2024/08/02/con-un-nuevo-proyecto-de-ley-la-se
0 K 20
strike5000
Lo primero es que estará en libertad con cargos, es decir, en espera de juicio. Es puro sensacionalismo decir "en libertad" como si el caso hubiese sido sobreseído.

Lo segundo, y aún dando todo el asco del mundo, aunque ha sido una agresión sexual y como tal va a ser juzgado, dada la edad del menor, no ha sido forzada, sino consensuada (no digo 'consentida' para no confundir, dado que siendo menor de dieciséis años el menor no podía 'consentir' en el sentido legal de la palabra).…   » ver todo el comentario
1 K 14
Mutiko30
#4 Con 11 años no puedes consensuar nada ,homenomehodas.

Para mi esta justificada la prisión provisional por que, visto que la sociedad va a evitar su "amor", puede intentar una "Locura de amor" .
0 K 7
reivaj01
A mí, lo primero que me viene a la cabeza es que el personaje este conozca al hijo/a del juez/a, a ver que le parecía, pero pensándolo bien, el crio no tiene culpa de la ameba de su padre o madre.
0 K 11
hazardum
Tener relaciones con alguien de 11 años aquí es un crimen, da igual cómo, es un delito y el lo sabia, asi que tampoco hay mucho de donde rascar.

Personalmente creo que una persona de 11 años es difícil que tenga la madurez suficiente para este tipo de relaciones, sobre todo cuando la otra persona es mucho mayor y podría estar aprovechándose de el, otra cosa es que estuviera con alguien de su edad, donde ambos están en las mismas condiciones.
0 K 8

