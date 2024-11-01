«El Patriota» pasa a cuartos de final del COAC 2026

La comparsa alcalareña «El Patriota» actuó este miércoles 29 en la fase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, celebrada en el Gran Teatro Falla, logrando el pase a los cuartos de final del certamen. La agrupación, de nueva creación, se presenta con un tipo inspirado en Blas Infante, padre de la patria andaluza, situando la acción noventa años después de su fusilamiento.