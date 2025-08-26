edición general
Patriarcas Pizzaballa y Teófilo III: "No abandonaremos Gaza"

En un comunicado conjunto, Pizzaballa y Teófilo III denuncian la violencia "injustificable" en Gaza y anuncian que clérigos y religiosos permanecerán en la Franja para asistir a los más vulnerables, rechazando los desplazamientos forzosos.

#1 txepel
Y las mierdasecas locales que dicen tener la vocación de denunciar la persecución y hostigamiento del cristianismo calladas como furcias.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
