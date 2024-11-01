La patinadora olímpica Amber Glenn cierra sus redes tras sufrir amenazas: había criticado a Trump

Amber Glenn, primera mujer abiertamente queer en representar a Estados Unidos en patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos, fue preguntada el miércoles en Milán por el presidente Donald Trump, por su trato hacia la comunidad LGBTQ y por cómo le afectaba personalmente. Glenn respondió que estaba siendo “un tiempo duro” para la comunidad. Glenn publicó en Instagram que sus declaraciones habían provocado una oleada de mensajes hostiles, incluyendo una cantidad “aterradora” de odio y amenazas.