Pasajeros de Cercanías ocupan las vías en las proximidades de Atocha tras una avería que afecta a varias líneas  

Con información de las 20.30 horas, personal de seguridad de Renfe y Adif está procediendo al desalojo de los pasajeros que se encuentran en la zona y en los trenes, encaminándolos a la estación con el apoyo de las autoridades, según han informado las mismas fuentes. Como resultado de esta incidencia, los trenes de Cercanías de las líneas C2, C7, C8 y C10 permanecen todavía detenidos y un tren de Media Distancia con salida a las 19.19 horas desde la capital con destino Jaén también se ha visto afectado.