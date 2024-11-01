edición general
6 meneos
33 clics
Pasajeros de Cercanías ocupan las vías en las proximidades de Atocha tras una avería que afecta a varias líneas

Pasajeros de Cercanías ocupan las vías en las proximidades de Atocha tras una avería que afecta a varias líneas  

Con información de las 20.30 horas, personal de seguridad de Renfe y Adif está procediendo al desalojo de los pasajeros que se encuentran en la zona y en los trenes, encaminándolos a la estación con el apoyo de las autoridades, según han informado las mismas fuentes. Como resultado de esta incidencia, los trenes de Cercanías de las líneas C2, C7, C8 y C10 permanecen todavía detenidos y un tren de Media Distancia con salida a las 19.19 horas desde la capital con destino Jaén también se ha visto afectado.

| etiquetas: atocha , vias , tren , cercanías , averia
5 1 1 K 46 actualidad
4 comentarios
5 1 1 K 46 actualidad
#1 Klamp
Oscar puente ya está enterado y esta trabajando duro en resolverlo. Se espera restablecer el servicio en una hora. El servicio de tuitazos digo.
2 K 27
jonolulu #3 jonolulu
#1 #2 Lo que ha fallado es la distribuidora del suministro, pero leer está sobrevalorado
0 K 12
lobotomico2 #4 lobotomico2
#1 Ha puesto todo su esfuerzo para que el tuit sobre Ayuso le quede bien y periodicos afines pongan "Zasca de Oscar Puente".

Mañana otros cortes.
0 K 7
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
viendo lo visto como fallan los trenes mucha fe hay que tener en los frenos de los mismo para irte a pezuña por las vias
0 K 8

menéame