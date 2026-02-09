edición general
4 meneos
7 clics
Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia

Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia

El CDR La Safor aplaude la regularización de migrantes pero pide más concreción a los organismos oficiales y advierte que están aumentando las estafas.

| etiquetas: empadronamiento , gandia , regularización , fraude
4 0 0 K 48 actualidad
2 comentarios
4 0 0 K 48 actualidad
kastanedowski #2 kastanedowski
No hay control, cada quien hace lo que quiere...
0 K 10
#1 PeloPene
Este país en temas de inmigracion en un puto chiste
0 K 6

menéame