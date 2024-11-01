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Un Parlamento exclusivamente de derechas (y extrema derecha) y otras claves de las elecciones en Hungría

Un Parlamento exclusivamente de derechas (y extrema derecha) y otras claves de las elecciones en Hungría

Escribo esta newsletter en el avión de regreso de Hungría, donde he estado cubriendo las elecciones generales. Los ciudadanos han puesto fin a un reinado de 16 años en los que Viktor Orbán ha hecho prácticamente lo que ha querido gracias a sus supermayorías de dos tercios en el Parlamento. Tengo la sensación de haber vivido una jornada histórica. La celebración del domingo en Budapest fue una locura y el lunes por la mañana aún continuaban los abrazos emocionados.

| etiquetas: hungría , derechas , parlamento , ue
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4 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ver a Von der Leyen tan contenta no augura nada bueno a los hungaros
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Eibi6 #2 Eibi6
Esperemos que en Hungría a partir de ahora reconstruyan un sistema de partidos homologable al resto de europa
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
"“El legado del rechazo al comunismo ha llevado al rechazo de cualquier tendencia de izquierdas, sean fuerzas poscomunistas o no”,"
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javiy #4 javiy *
#3 y siendo conscientes, las izquierdas decidieron no presentarse para no fragmentar voto. Como en Huesca en las ultimas municipales vamos, dándole la diputación al PP o como sucedió en 2015 en la comunidad de Madrid...(ironic modo on)
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menéame