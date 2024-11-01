Un Parlamento exclusivamente de derechas (y extrema derecha) y otras claves de las elecciones en Hungría

Escribo esta newsletter en el avión de regreso de Hungría, donde he estado cubriendo las elecciones generales. Los ciudadanos han puesto fin a un reinado de 16 años en los que Viktor Orbán ha hecho prácticamente lo que ha querido gracias a sus supermayorías de dos tercios en el Parlamento. Tengo la sensación de haber vivido una jornada histórica. La celebración del domingo en Budapest fue una locura y el lunes por la mañana aún continuaban los abrazos emocionados.