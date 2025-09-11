edición general
El Parlamento Europeo respalda la propuesta de Von der Leyen de suspender el pacto comercial con Israel

El texto recoge una referencia a una investigación por genocidio, aprovechando el caso abierto en el Tribunal Internacional de Justicia

