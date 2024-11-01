Pare una mula [ITA]

Se trata de un evento rarísimo. Una mula ha dado a luz a un potro en Colorado y se llama Winterhawk's Kule Mule Amos. Una mula nace del cruce entre un burro y una yegua y el resultado es un numero impar de cromosomas (63) que los vuelve estériles. La mula que ha parido tiene un mosaicismo de modo que algunas células tienen 64 cromosomas y eso ha permitido su reproducción habiéndose documentado sólo 50 casos en toda la Historia.
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genotipia.com/mosaicismo-y-quimerismo/
es.wikipedia.org/wiki/Mosaico_genético
www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-diabetes-nutricion-13-articu
Pues ya lo sabes.