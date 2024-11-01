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Pare una mula [ITA]

Se trata de un evento rarísimo. Una mula ha dado a luz a un potro en Colorado y se llama Winterhawk's Kule Mule Amos. Una mula nace del cruce entre un burro y una yegua y el resultado es un numero impar de cromosomas (63) que los vuelve estériles. La mula que ha parido tiene un mosaicismo de modo que algunas células tienen 64 cromosomas y eso ha permitido su reproducción habiéndose documentado sólo 50 casos en toda la Historia.

| etiquetas: mula , parto
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3 comentarios
6 1 0 K 78 Biologia
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Conocía el quimerismo pero no el mosaicismo o_o :-O
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#3 oscarcr80
Conocías al cebrasno? mezcla entre cebra y burro?

Pues ya lo sabes.
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