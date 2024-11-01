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El papa pide a los curas que dejen de usar ChatGPT para escribir los sermones
La tecnología cambia a la iglesia: el papa León XIV pide a los curas que dejen de usar ChatGPT para escribir sus homilías, carga contra contra la fe de los “likes” y la espiritualidad de TikTok.
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#1
Esteban_Rosador
Que pidan ayuda al espíritu Santo, como siempre.
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#2
Spirito
*
#1
Al palomo divino no, que es muy cálido y ahora que estamos en primavera los empotra como un espeto.
P.d.: Bueno, que a lo mejor les gusta.
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#6
Oghaio
#1
creí que era una noticia de El mundo Today
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#3
Connect
¿Lo próximo que será? ¿Hacerles escribir a mano y que no usan Word? ¿O que calculen las limosnas recaudadas calculando a boli sin calculadora?
La iglesia como siempre, tan desactualizada....
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#4
taSanás
*
Tendrán que hacer como todas las empresas, hacer su propia instancia, en est caso la llamaría “santísima triniIAd”
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#5
allaquevamos
Hay AIs para todos los gustos, veo que esta u otra iglesia creado su version propia con todos los textos biblicos en su bases como las de leyes tipo Harvey AI.
Nueva JesusAI, o mejor IAová.
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La iglesia como siempre, tan desactualizada....
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