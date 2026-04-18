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El papa León se pronuncia a favor de la paz, aun a riesgo de irritar a Trump [ENG]

El papa León se pronuncia a favor de la paz, aun a riesgo de irritar a Trump [ENG]

El papa León XIV, apodado «el americano tranquilo» por su diplomacia prudente y su discurso cauteloso, rompió definitivamente con su imagen discreta la semana pasada con una serie de críticas mordaces hacia los agresores militares, con la guerra de Irán como telón de fondo. «Dios no bendice ningún conflicto. Quien sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, nunca estará del lado de quienes en su día empuñaron la espada y hoy lanzan bombas», escribió León en una reciente publicación en las redes sociales.

| etiquetas: papa león xiv , guerra , irán , estados unidos , israel
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4 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
JackNorte #1 JackNorte *
Cuando la eleccion de la paz de un dirigente religioso mayoritario es un condicionante en relacion de un pro genocida. Este mundo cada vez es mas absurdo.
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Asimismov #2 Asimismov *
El temor a Dios de León XIV es muy superior al temor a Trump.
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DDJ #4 DDJ
¿Y por qué desde un medio como la COPE insisten en que si el estado de Israel dice que por una zona hay alguien de Hezbolá entonces tienen derecho a entrar a masacra a quien ande cerca? En el programa del desinformador estrella de la COPE repiten eso mismo sin parar.
¿La conferencia episcopal va por libre y no se atiene a lo que dice el Papa de Roma?
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Spirito #3 Spirito
Yo también apuesto por la paz, aún a riesgo de irritar a los de la Camarilla Yanquineja. :tinfoil:
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menéame