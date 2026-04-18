El papa León se pronuncia a favor de la paz, aun a riesgo de irritar a Trump [ENG]

El papa León XIV, apodado «el americano tranquilo» por su diplomacia prudente y su discurso cauteloso, rompió definitivamente con su imagen discreta la semana pasada con una serie de críticas mordaces hacia los agresores militares, con la guerra de Irán como telón de fondo. «Dios no bendice ningún conflicto. Quien sea discípulo de Cristo, el Príncipe de la Paz, nunca estará del lado de quienes en su día empuñaron la espada y hoy lanzan bombas», escribió León en una reciente publicación en las redes sociales.