Los paneles solares y las baterías chinas se encarecerán a partir de abril

China, el proveedor más importante del mundo de productos fotovoltaicos y baterías, ha anunciado que eliminará por completo las devoluciones del IVA a la exportación de módulos fotovoltaicos a partir del 1 de abril de 2026. El precio del polisilicio lleva varios meses aumentando de forma significativa. En China, varios fabricantes han acordado reducir la producción para frenar una situación previa de de sobreoferta. "Combinado con el aumento de los precios de las materias primas, esperamos subidas de entre el 15 % y el 20 %"