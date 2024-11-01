Palestina antes de la ocupación británica (1917)

El primero de una serie de artículos que nos acercó Alberto López (nombre ficticio de un fotógrafo palestino oriundo de Taiba -ciudad de Cisjordania, cercana a Ramalah-). Hace poco menos de 2 años que llegó a Buenos Aires desde su pueblo. Como la inmensa mayoría de los cisjordanos sufrió el robo de sus propiedades para traspasárselas a los colonos israelíes. Así se vieron despojados de sus olivares y su familia dividida por acción del Estado colonialista de Israel.