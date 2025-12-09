'Un país para escucharlo': Ariel Rot visita Asturias de la mano de Jorge Martínez de Ilegales  

Guiado por Jorge Martínez, líder de Ilegales, conocerá a artistas como Rodrigo Cuevas, Víctor Manuel, Nacho Vegas, Mar Álvarez o Las Eléctricas. Con él descubrirá, en la iglesia de Santa María del Naranco, en Oviedo, al músico Rodrigo Cuevas. Y, en la misma ciudad, descubrirá a Lorena Álvarez.El programa se encontrará en el Centro Niemeyer de Avilés con una de las figuras más importantes de la música popular asturiana, Víctor Manuel. www.rtve.es/play/videos/un-pais-para-escucharlo/pais-para-escucharlo-p
www.lne.es/asturias/2025/12/09/rock-espanol-pierde-ultimo-titan-124531