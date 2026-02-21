edición general
7 meneos
43 clics
Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

El padre argumentó que el hijo, que es mayor de edad, rechazó cualquier vínculo con él y que esta actitud se sostuvo durante años, a pesar de sus intentos para restablecer la relación. La madre y apelante en la causa pidió conservar e incluso aumentar la pensión, alegando que la ruptura ya existía antes de que el hijo cumpliera la mayoría de edad. La defensa de la madre presentó también una petición formal para subir la pensión a 630 euros al mes, más de un 50% respecto del monto que estaba vigente antes del litigio.

| etiquetas: custodia , pension , hijos
5 2 0 K 61 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 61 actualidad
antesdarle #1 antesdarle *
“como acudir a un centro de acogida cuando la madre expulsó al hijo de la vivienda e iniciar procedimientos judiciales para garantizar las visitas.” Algo me dice que la pensión no era para el hijo realmente.
1 K 23
txematools #2 txematools
#1 El hecho de que ella solicitará doblar la cuantía en el procedimiento y el hijo pasará es en pista clara.
0 K 9
#3 thekeeper
Pobre chaval, tiene pinta que su entorno familiar estaba muy roto
0 K 10

menéame