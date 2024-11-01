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PACMA: "Morante, ¿duele? Al toro, siempre"

PACMA: "Morante, ¿duele? Al toro, siempre"

El Partido Animalista Pacma ha reaccionado a la reciente cogida del torero Morante de la Puebla durante una corrida celebrada en La Maestranza de Sevilla. En su comunicado, la formación ha lanzado una pregunta directa con la que busca interpelar a la opinión pública: "¿Duele? Al toro siempre". El partido ha dirigido críticas a las administraciones públicas por el apoyo institucional a la tauromaquia. En su opinión, se trata de "un maltrato animal legalizado" que continúa recibiendo financiación pública pese al aumento del rechazo ciudadano.

| etiquetas: pacma , héroes
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6 comentarios
11 1 1 K 121 actualidad
#4 laruladelnorte *
Un espectáculo para auténticos psicópatas,una persona normal no puede sentir placer mientras torturan hasta la muerte a un ser vivo.
Ninguna pena por el torturador,él va porque quiere no como su victima que no tiene esa opción.
1 K 23
#2 BoosterFelix
#1 A todos esos mierdas que dicen que los antitaurinos están cometiendo un delito de odio en el tema este del Morante este, yo les pregunto: ¿meter en la cárcel a un violador o asesino de niños es un delito de odio para con el criminal? ¿ellos le tienen mucho respeto a un violador o un asesino de niños porque "es un ser humano"? ¿el "ser un ser humano" le hubiera servido a Hitler ante un tribunal para no recibir un castigo? ¿ellos le hubieran puesto una condecoración a Hitler? ¿Lo que cuenta es si un ser es humano o no, o lo que cuenta es si hace algo malo o no?
1 K 20
Aiden_85 #6 Aiden_85
#2 Si es una batalla entre el hombre y el animal (rumiante), puedes apoyar a uno o a otro. Tan justa no es cuando gana uno se le recompensa y cuando gana otra se le castiga.
1 K 21
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Duelo de intelectuales.
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MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
Moranteee, con vaselina, siempre con vaselina. Grandes Pacma!!
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menéame