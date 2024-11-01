PACMA: "Morante, ¿duele? Al toro, siempre"

El Partido Animalista Pacma ha reaccionado a la reciente cogida del torero Morante de la Puebla durante una corrida celebrada en La Maestranza de Sevilla. En su comunicado, la formación ha lanzado una pregunta directa con la que busca interpelar a la opinión pública: "¿Duele? Al toro siempre". El partido ha dirigido críticas a las administraciones públicas por el apoyo institucional a la tauromaquia. En su opinión, se trata de "un maltrato animal legalizado" que continúa recibiendo financiación pública pese al aumento del rechazo ciudadano.