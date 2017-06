Pablo Iglesias defiende que Kichi haya dado una medalla a la Virgen de Cádiz porque "lo ha manejado de forma muy laica"

El líder de Podemos ha justificado la decisión del alcalde de Cádiz en una entrevista con Diario de Cádiz: "Cuando me enteré no entendía nada y tuve que llamar a Kichi para que me lo explicara" "Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata una muestra de respeto a los sentimientos populares" "Los urbanitas de izquierda tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo", ha concluido