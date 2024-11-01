edición general
Ovidio Zapico, consejero de Vivienda de Asturias: "Hay una ausencia total de políticas de vivienda en las comunidades donde gobierna la derecha"

"La vivienda es un derecho, no un negocio". Habla Ovidio Zapico, consejero de Vivienda del Gobierno de Asturias y único consejero autonómico de Izquierda Unida en toda España. La entrevista profundiza en torno a tres ideas fundamentales: más vivienda pública, más alquiler asequible y más control de los precios. Todo ello bajo el marco de una nueva ley autonómica de vivienda, en plena tramitación. Esto es el "verdadero hito" en la política asturiana.

#1 Dav3n
Y en las que gobierna la izquierda, en realidad, este problema se extiende allí donde hay capitalismo, el caso es que nadie (o poquísimos) se ha parado a explicarnos el porqué de esta tendencia...

Qué cosas, eh?
