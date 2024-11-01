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Otro 'aeropuerto' en Ciudad Real para jets privados cerca del parque nacional de Cabañeros

Otro 'aeropuerto' en Ciudad Real para jets privados cerca del parque nacional de Cabañeros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición pública el estudio de impacto ambiental que supondría la construcción de un aeródromo privado en la finca 'El Molinillo', que se encuentra en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en plena comarca de los Montes de Toledo y muy cerca del parque nacional de Cabañeros.

| etiquetas: aeropuertos , obras , medio ambiente , ecologia , negocios
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6 comentarios
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Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Los recursos de todos para el beneficio de unos pocos. Ya se está viendo en Doñana, Daimiel y más. Ahora en Cabañeros.
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autonomator #4 autonomator
#3 Los amos de siempre pero ahora más cuquis.
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#2 Pitchford
Mientras no se deje que lleguen los lobos a Cabañeros, por las matanzas continuas al norte del Duero, que limitan su expansión, hacen falta muchos escopeteros para matar herbivoros a miles en Cabañeros. Quieren llegar descansados, para pegar tiros en condiciones.
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Andreham #1 Andreham *
Lo que sea para los Señoritos.

Caído el muro ya no hay que disimular con el bien para todos, sólo desmontarlo y volver a las viejas costumbres.
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karaskos #5 karaskos *
Deseoso de escuchar la opinión del Pajero... ;)
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Rixx #6 Rixx
Mucha finca de caza mayor en la zona, son sus costumbres...:roll:
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menéame