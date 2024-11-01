Otro 'aeropuerto' en Ciudad Real para jets privados cerca del parque nacional de Cabañeros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición pública el estudio de impacto ambiental que supondría la construcción de un aeródromo privado en la finca 'El Molinillo', que se encuentra en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en plena comarca de los Montes de Toledo y muy cerca del parque nacional de Cabañeros.
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Caído el muro ya no hay que disimular con el bien para todos, sólo desmontarlo y volver a las viejas costumbres.