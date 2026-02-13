La fiscal general Pam Bondi, bajo intenso fuego de los Lunáticos de Izquierda Radical Desquiciados por Trump, estuvo fantástica en la audiencia de ayer sobre la inacabable saga de Jeffrey Epstein, donde lo que quedó probado concluyentemente, para su gran desesperación, fue que el Presidente Donald J. Trump ha sido exonerado de sus ridículos cargos de tipo Rusia, Rusia, Rusia. ¡En realidad son los Demócratas TURBIOS, muchos de ellos grandes Donantes y Políticos quienes han sido probados culpables! El Perdedor "Republicano", Mojigato Congresista RINO, Thomas Massie quedó como un completo idiota, luchando sin rumbo contra una agenda de Odio y Estupidez, como queda claro por sus Índices Aprobación en caída libre en la Gran Mancomunidad de Kentucky, donde su Oponente Héroe de Guerra, Ed Gallrein, le está machacando en las encuestas. ¡Él ahora está en el territorio de la "Chalada" Liz Cheney! A nadie le importaba Epstein cuando estaba vivo, sólo les ha importado cuando pensaron que podían hacer Daño Político a un Presidente muy popular que ha recuperado al país del borde de la extinción, ¡y además lo ha hecho muy rápido! De hecho, este intento de los Demócratas de desviar la atención del tremendo ÉXITO Republicano les está saliendo por la culata. Tal vez deberían centrarse en su esfuerzo por Abrir nuestras Fronteras a los Mayores Criminales del Mundo, tener Transgénero para Todos, o hacer que Hombres, sin importar tamaño o fuerza compitan en Deportes Femeninos. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

