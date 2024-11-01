Oscar Mulero recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025  

Figura central del techno europeo desde los años noventa, Mulero ha construido una carrera marcada por la coherencia artística, la independencia creativa y una profunda influencia en la cultura de club, tanto desde la cabina como a través de sellos, proyectos y espacios que han definido varias generaciones de música electrónica en España y fuera de ella. Su trabajo ha sido clave para consolidar una escena que dialoga con la experimentación, el riesgo y una visión autoral del techno.