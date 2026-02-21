Oriol Cardona y Ana Alonso ganan la tercera medalla para España con un bronce en relevos mixtos de skimo

El equipo español suma una nueva medalla y redondea los mejores Juegos de la historia para España. Nuevo éxito para el esquí de montaña español, que ha sumado una nueva medalla en Milano Cortina 2026, un bronce en la prueba de relevos mixtos, que se suma al oro y el bronce de Cardona y Alonso en individual. Historia para el olimpismo español, que completa los mejores Juegos de Invierno de su historia con tres medallas.