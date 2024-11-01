El origen del apoyo de España a Palestina: ¿cómo nació y qué hay detrás?

La historia del apoyo a Palestina desde España no es algo nuevo. Históricamente, España ha sido un nexo con el mundo árabe. Aunque por diferentes razones, desde la segunda republica, incluso pasando por el periodo franquista y luego en democracia, el vínculo entre la sociedad española y la causa palestina tiene raíces profundas. Hay exilios compartidos, memorias de guerra, solidaridad internacionalista y una larga historia de activismo. En este vídeo hablamos con académicos, expertos y activistas de @palestina_cat y @casa_palestina para ent
| etiquetas: palestina , gaza , genocidio , españa , israel