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Oriente Próximo podría perder hasta el 6% del PIB, unos 169.000 millones, por la guerra

Oriente Próximo podría perder hasta el 6% del PIB, unos 169.000 millones, por la guerra

El conflicto desencadenado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa, que alcanza ya su quinta semana, podría costar a las economías de la región entre el 3,7% y el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) colectivo, lo que supondría revertir más de un año de crecimiento

| etiquetas: oriente próximo , israel
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3 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
mikelx #2 mikelx
Va a ser mucho más del 6%.
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#3 covacho
#2 fácilmente, más de un 30%
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#1 omega7767
allí donde eeuu/israel tienen presencia, hay muerte, odio, destrucción. Son un cancer con metástasis por el mundo

Esta pérdida del PIB, igual hace replantearse su estrategia a los paises de oriente proximo o forzar a que EEUU se marche ya que ha ganado la guerra hace semanas
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menéame