Oriente Próximo podría perder hasta el 6% del PIB, unos 169.000 millones, por la guerra

El conflicto desencadenado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa, que alcanza ya su quinta semana, podría costar a las economías de la región entre el 3,7% y el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) colectivo, lo que supondría revertir más de un año de crecimiento
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Esta pérdida del PIB, igual hace replantearse su estrategia a los paises de oriente proximo o forzar a que EEUU se marche ya que ha ganado la guerra hace semanas