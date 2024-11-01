Oriente Próximo podría perder hasta el 6% del PIB, unos 169.000 millones, por la guerra

El conflicto desencadenado en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país persa, que alcanza ya su quinta semana, podría costar a las economías de la región entre el 3,7% y el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) colectivo, lo que supondría revertir más de un año de crecimiento