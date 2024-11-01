edición general
5 meneos
94 clics
Para orientarse de forma natural

Para orientarse de forma natural

Y para que dejéis el mapa y la brújula, que no son más que medios artificiales y falibles. La forma más natural de orientarse es la clásica: el sol sale por el este y se pone por el oeste. Si andáis un poco perdidos, haced el experimento de la sombra, pero eso requiere un cierto tiempo sin moverse -y mucha gente sigue ahí, sin moverse- aunque el resultado es el mismo: la primera sombra siempre marcará el oeste, es decir, que el sol se aleja, y la segunda sombra marcará el este, hacia donde ha ido el sol.

| etiquetas: geopolítica , china , occidente , ciencia
5 0 1 K 52 politica
7 comentarios
5 0 1 K 52 politica
Supercinexin #6 Supercinexin
#5 Sé honesto y reconoce ahora mismo que tú has entrado a leer la noticia sólo porque he sido yo quien la envía y que, de no haber sido así, estarías también hablando de senderismo con los compañeros.
0 K 20
#1 Desolate
Pues yo siempre confié mucho en la brújula...
0 K 7
NinjaBoig #2 NinjaBoig
#1 Yo hice medio gr11, hasta pasado Andorra y algo más, sin brújula ni gps ni nada.
Con el sol es muy sencillo tener una orientación básica, y hay otros medios.
Además, a veces perderse un poco, cortar camino a saco, desviarse, etc es un placer (siempre que te lo tomes con calma), más que seguir a rajatabla la ruta, explorando y disfrutando el paisaje. ^^
1 K 28
#3 kaos_subversivo
#2 el camino ese me imagino que esta bien señalizado, si es un gr
0 K 11
#5 yarkyark
#2 , #3 y #4 Sabéis que el envió no habla de orientarse sino de los derechistas, atlantistas, China buena, etc... ¿no?
0 K 12
#7 kaos_subversivo
#5 yo, ni puta idea! xD xD
0 K 11
#4 Desolate
La aventura a veces mola, el problema es si se te hace de noche y te pierdes, que entonces igual tienes un problema...jajajajaj
0 K 7

menéame