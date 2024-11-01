Para orientarse de forma natural

Y para que dejéis el mapa y la brújula, que no son más que medios artificiales y falibles. La forma más natural de orientarse es la clásica: el sol sale por el este y se pone por el oeste. Si andáis un poco perdidos, haced el experimento de la sombra, pero eso requiere un cierto tiempo sin moverse -y mucha gente sigue ahí, sin moverse- aunque el resultado es el mismo: la primera sombra siempre marcará el oeste, es decir, que el sol se aleja, y la segunda sombra marcará el este, hacia donde ha ido el sol.