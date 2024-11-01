La Oreja de Van Gogh de nuevo en el centro del debate por su vídeo promocional en RTVE: "No emociona, no conecta"

El nuevo año al que vamos a dar la bienvenida será el del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra saldrá de gira por España a partir del 9 de mayo y, además de recordar los grandes éxitos que les convirtieron en una de las bandas icónicas del pop español, estrenarán nueva música. No habrá que esperar a 2026 para descubrir la primera canción de esta nueva era de LODVG: la banda estrenará su primer sencillo en el especial que RTVE va a emitir antes de las Campanadas —que este año conducirán Chenoa y Estopa...