edición general
1 meneos
76 clics

La Oreja de Van Gogh de nuevo en el centro del debate por su vídeo promocional en RTVE: "No emociona, no conecta"

El nuevo año al que vamos a dar la bienvenida será el del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. El grupo donostiarra saldrá de gira por España a partir del 9 de mayo y, además de recordar los grandes éxitos que les convirtieron en una de las bandas icónicas del pop español, estrenarán nueva música. No habrá que esperar a 2026 para descubrir la primera canción de esta nueva era de LODVG: la banda estrenará su primer sencillo en el especial que RTVE va a emitir antes de las Campanadas —que este año conducirán Chenoa y Estopa...

| etiquetas: centro , debate , video , promocional , oreja van gogh , no conecta
1 0 3 K 3 ocio
7 comentarios
1 0 3 K 3 ocio
#2 Grahml *
Importante destacar que esas declaraciones tan relevantes, entrecomilladas en el titular proceden de Anto García.


xD
0 K 20
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Eso lo señala el especialista en estrategia digital y marca.
0 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#3 Experto en gilipolleces.
0 K 10
maquingo #5 maquingo
Un saludo a Leire!!
1 K 14
tul #1 tul
la oreja de txiki benegas tiene ya tantos años que estan fuera de onda completamente
0 K 14
obmultimedia #7 obmultimedia
#1 Dejo esto y me voy.  media
0 K 11
A.more #4 A.more
Nacho cano si conecta. No seré yo quien ponga el canal que le paga al tarado que aplaude a la ida
0 K 9

menéame