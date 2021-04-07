edición general
4 meneos
18 clics

Orcas y Neandertales colaboraban para "cazar" atunes en el estrecho de Gibraltar

Los atunes rojos, en su camino para desovar en Baleares, pasan por un embudo (estrecho de gibraltar) donde eran acosados por las orcas. En su huida, acababan varados en las playas donde eran capturados por neandertales que compartían el alimento con las orcas.

| etiquetas: orcas , neandertales , atunes , estrecho de gibraltar
3 1 0 K 37 ciencia
8 comentarios
3 1 0 K 37 ciencia
pablisako_1 #1 pablisako_1
Esta es la hipótesis ppal. del libro Spania, el secreto de las orcas. Lo estoy leyendo y estoy absolutamente flipado. :-O
Tiene puntos fuertes como que el estrecho de gibraltar es el sitio con más densidad de proteína del mundo, millones de kilos de proteína (atún rojo) pasando por un sitio pequeño.
Además era un sitio con ausencia de hielo durante las glaciaciones.
0 K 7
lonnegan #8 lonnegan
#1 Le escuché en un podcast. Una teoría interesante. Sobre todo cuando dice que la Atlántida surgió a partir de esa bonanza nutricional y que todas las culturas del mediterráneo vienen de ahí.
0 K 10
pablisako_1 #2 pablisako_1 *
Hay restos de atunes en las cuevas y los neandertales no tenían medios para pescarlos. Se ha observado también que los atunes huyen de las orcas y a veces acaban varados en playas.
Otro punto importante es la enorme inteligencia de las orcas y su capacidad de aprendizaje.
En mi opinión, las orcas domesticaron a los neandertales.
0 K 7
Cuñado #4 Cuñado *
Lo de los neandertales capturando a los atunes que quedan varados escapando de las orcas tiene todo el sentido. Lo de las orcas esperando los restos... muy poco.

Las orcas son bastante selectivas con su alimento y suelen ingerir las partes más grasas de sus presas, la ventresca y el hígado en el caso de los atunes, que muy probablemente serían también las partes más preciadas para los neandertales.
1 K 16
nilien #5 nilien
Ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia... (referido a las herramientas o procesos que podrían haber usado los neandertales para pescar atunes).

Lo de la colaboración entre especies es una posibilidad, que se ha dado en otras partes del planeta en otros momentos. Aunque parece difícil o incluso imposible de comprobar como tal.
0 K 10
Cuñado #7 Cuñado
#5 Tampoco hay evidencia de que los neandertales no tuviesen zodiacs pero hay muchas cosas que la ciencia deduce por el contexto.

Imaginarse a unos neandertales cazando con un arpón con punta de piedra y una cuerda rudimentaria a uno de los peces más pesados y veloces del océano es simplemente absurdo.
0 K 9
Uge1966 #6 Uge1966
Orcas y neandertales colaboran hoy en día para echar a perro sanche...
0 K 10

menéame