Orcas y Neandertales colaboraban para "cazar" atunes en el estrecho de Gibraltar

Los atunes rojos, en su camino para desovar en Baleares, pasan por un embudo (estrecho de gibraltar) donde eran acosados por las orcas. En su huida, acababan varados en las playas donde eran capturados por neandertales que compartían el alimento con las orcas.
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Tiene puntos fuertes como que el estrecho de gibraltar es el sitio con más densidad de proteína del mundo, millones de kilos de proteína (atún rojo) pasando por un sitio pequeño.
Además era un sitio con ausencia de hielo durante las glaciaciones.
Otro punto importante es la enorme inteligencia de las orcas y su capacidad de aprendizaje.
En mi opinión, las orcas domesticaron a los neandertales.
Las orcas son bastante selectivas con su alimento y suelen ingerir las partes más grasas de sus presas, la ventresca y el hígado en el caso de los atunes, que muy probablemente serían también las partes más preciadas para los neandertales.
Lo de la colaboración entre especies es una posibilidad, que se ha dado en otras partes del planeta en otros momentos. Aunque parece difícil o incluso imposible de comprobar como tal.
Imaginarse a unos neandertales cazando con un arpón con punta de piedra y una cuerda rudimentaria a uno de los peces más pesados y veloces del océano es simplemente absurdo.