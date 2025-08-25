La oposición exige al Ayuntamiento de Majadahonda (PP) que actúe contra la venta de simbología fascista y la exaltación de la dictadura franquista

Según la carta del concejal de la oposición, estas actividades “están prohibidas por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, citando el artículo 62.1 de dicha ley, que regula las infracciones muy graves, como “la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes..."