La oposición exige al Ayuntamiento de Majadahonda (PP) que actúe contra la venta de simbología fascista y la exaltación de la dictadura franquista

Según la carta del concejal de la oposición, estas actividades “están prohibidas por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, citando el artículo 62.1 de dicha ley, que regula las infracciones muy graves, como “la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público o en locales y establecimientos públicos, de actos de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes..."

#1 TOTEMICO
Ya lo ha puesto en conocimiento de la alcaldía. Ahora, si esta no hace nada, estará cometiendo un delito. ¡Pues a denunciar!
Kantinero #2 Kantinero *
Aunque este es un ayuntamiento, la comunidad de Madrid me recuerda bastante a Vinicius, sus comportamientos son muy similares, siempre haciendo amigos
#1 ¡Pues a denunciar! cosquillas les hace denunciar
