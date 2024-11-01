edición general
2 meneos
12 clics

Una ONG marroquí pide a Israel que procese a uno de sus compatriotas participante en la "Flotilla"

La Organización Marroquí de Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción ha enviado una "carta abierta urgente a las fuerzas israelíes" para detener al ex presidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Aziz Rhali, así como a otros conciudadanos que participan en la flotilla Sumud para levantar el bloqueo a la Franja de Gaza. A diferencia de las organizaciones internacionales, la ONG marroquí instó a Israel a procesar a los implicados e imponer las penas más severas.

| etiquetas: ong , marruecos , israel , flotilla , gaza
1 1 2 K 7 actualidad
2 comentarios
1 1 2 K 7 actualidad
pitercio #1 pitercio
Mátale tú ya que estás con la masacre, que a mí me viene peor.
1 K 22
Torrezzno #2 Torrezzno
xD xD xD

Que cracks. Cuanto odio le tendrán a ese señor
0 K 20

menéame