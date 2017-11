Olvida lo que sabías de geopolítica y economía…

Wired publica un interesantísimo artículo, “Net states rule the world; we need to recognize their power“, muy al hilo de algunos de los temas de los que hablaba Rebecca MacKinnon en su muy recomendable libro “No sin nuestro consentimiento“, para cuya edición en español tuve el honor de escribir un epílogo: la alteración que supone en la geopolítica y la economía tradicional la superposición de una red de información global en la que las fronteras tienden progresivamente a perder su sentido, en la que los costes de transacción se reducen al míni