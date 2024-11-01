edición general
Occidente, el gran miedo

Las imágenes del desfile militar chino lograron el efecto deseado por Xi: demostrar la consistencia y eficacia del desarrollo militar del país y, al mismo tiempo, presentar a China como un referente para el nuevo mundo, al pleno reconocimiento del liderazgo internacional de China y de todos los países emergentes. Si 52 países del Norte, con una población combinada de 900 millones, aún creen poder dominar a los 142 restantes, con una población combinada de 6.500 millones y un 72 % de los recursos disponibles, nos encaminamos al abismo.

#1 Dav3n
El único camino hacia la supervivencia humana es buscar el equilibrio respetando los intereses mutuos. Una negociación global que tenga en cuenta las necesidades de seguridad mutua, el derecho al acceso a los mercados utilizando la moneda de su elección y la revalorización de las monedas existentes no puede considerarse motivo de guerra. La dimensión multipolar de la economía es el salvavidas de un sistema que se ahoga en sus recetas económicas y sociales, e incluso en su ética y valores. No debemos temer al cambio, sino pensar en cómo gobernarlo: esta es la diferencia entre una política estrecha de miras y una con visión de futuro.

Mas razón que un santo.
