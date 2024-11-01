Occidente, el gran miedo

Las imágenes del desfile militar chino lograron el efecto deseado por Xi: demostrar la consistencia y eficacia del desarrollo militar del país y, al mismo tiempo, presentar a China como un referente para el nuevo mundo, al pleno reconocimiento del liderazgo internacional de China y de todos los países emergentes. Si 52 países del Norte, con una población combinada de 900 millones, aún creen poder dominar a los 142 restantes, con una población combinada de 6.500 millones y un 72 % de los recursos disponibles, nos encaminamos al abismo.