La obesidad y el tamaño corporal agravan la artrosis en gatos

Un nuevo estudio, publicado en BMC Veterinary Research por un equipo liderado por Cecilia Ley, da un paso decisivo al utilizar escáneres corporales completos (CT) para observar, con una precisión inédita, cómo la composición corporal influye en esta enfermedad, y la conclusión es que los gatos con exceso de grasa, especialmente los que además son de gran tamaño, cargan con un riesgo mucho mayor de desarrollar artrosis. No se trata únicamente de un desgaste por el peso, sino que hay procesos metabólicos que también están implicados. Estudios pre
| etiquetas: artrosis , gatos , obesidad , tamaño corporal , procesos metabólicos
