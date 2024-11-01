edición general
La obesidad y el tamaño corporal agravan la artrosis en gatos

Un nuevo estudio, publicado en BMC Veterinary Research por un equipo liderado por Cecilia Ley, da un paso decisivo al utilizar escáneres corporales completos (CT) para observar, con una precisión inédita, cómo la composición corporal influye en esta enfermedad, y la conclusión es que los gatos con exceso de grasa, especialmente los que además son de gran tamaño, cargan con un riesgo mucho mayor de desarrollar artrosis. No se trata únicamente de un desgaste por el peso, sino que hay procesos metabólicos que también están implicados. Estudios pre

Guanarteme #8 Guanarteme
Y en los humanos, y en los perros, y en los conejos.... A ver si ahora vamos a descubrir que uno de los problemas de la obesidad es que afecta a las articulaciones.
WcPC #1 WcPC
Artrosis: enfermedad degenerativa de las de las articulaciones...
El mayor peso hace que se tenga más artrosis...
Pues es un pelín obvio...
A ver..
Entiendo que estos estudios científicos se deban realizar, pero el que sea noticia...
Pues no lo veo.
keizal #2 keizal *
#1 Está en un sub de mascotas, me pareció apropiado ponerlo.

Edito: Ahora salen a la general y se mezclan con todo tipo de noticias, pero no deja de ser un sub que tiene muy pocas visitas.
WcPC #3 WcPC *
#2 No he votado negativo ni nada, simplemente me ha sorprendido.
Supongo que a los amantes de los gatos...
(yo tengo un gato, pero no me considero amante, como mucho compañero y sin derecho a roce xD)
keizal #5 keizal
#3 De los gatos y de los animales en general. A mí personalmente me gusta seguir las noticias sobre animales.
Cada loco con su tema, ¿se dice así?
#7 Kikiru
El exceso de grasa creo haber leído por algún sitio que se asociaba con más propensión a procesos inflamatorios y degenerativos.
Gadfly #4 Gadfly
Bastante irrelevante
Moixa #6 Moixa
#4 no debe ser irrelevante en el sub mascotas
