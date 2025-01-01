NVIDIA tenía encarrilado vender sus H20 a China. Hasta que alguien se fue de la lengua en el Gobierno de EEUU

Hace poco más de un mes, NVIDIA consiguió lo que parecía imposible: que el Gobierno de Estados Unidos le dejara volver a vender su chip H20 a China. El movimiento llegaba tras la prohibición de hacerlo en abril, cuando se dibujó un escenario complicado: que NVIDIA ingresara este año 15.000 millones de dólares menos, según la compañía. Todo iba bien, hasta que Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, se fue de la lengua.