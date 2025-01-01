edición general
NVIDIA tenía encarrilado vender sus H20 a China. Hasta que alguien se fue de la lengua en el Gobierno de EEUU

Hace poco más de un mes, NVIDIA consiguió lo que parecía imposible: que el Gobierno de Estados Unidos le dejara volver a vender su chip H20 a China. El movimiento llegaba tras la prohibición de hacerlo en abril, cuando se dibujó un escenario complicado: que NVIDIA ingresara este año 15.000 millones de dólares menos, según la compañía. Todo iba bien, hasta que Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, se fue de la lengua.

Qué dijo Lutnick. El 15 de julio, justo el día después de levantar el veto al control de exportación sobre las NVIDIA H20, el secretario de Comercio estadounidense se jactó en declaraciones a CNBC de que "no les vendemos nuestras mejores cosas, ni las segundas mejores, ni siquiera las terceras mejores". El comentario en sí es correcto, pues las H20 no están a la altura de chips como las NVIDIA H100, H200 o B200. Pero en Pekín no gustó.

#1 Pero es que precisamente los chinos necesitan los H20 para desarrollos de IA menores, para los grandes proyectos van segurir usando las H100 y H200, y las 910C de Huawei que ya está entregando a las empresas chinas y que son equivalente a las primeras pero a menos de la mitad de precio. Pero Huawei no da producido las suficientes para todos las necesidades del país y las 910C se van dedicar a proyectos top, al igual que las de Nvidia las cuales entran por decenas de miles de
Lo habrán hablado en Signal? xD
