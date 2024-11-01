edición general
El nuevo registro estatal recoge 300.000 alquileres turísticos y de temporada en su primer año y deniega 84.250 inscripciones

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana concentran el 60,3% de los arrendamientos de corta duración dados de alta en la Ventanilla Única Digital

YSiguesLeyendo
¿alguien, además del Estado, se cree que sólo hay 300.000 VUT (Viviendas de Uso Turístico) en Españita? jajá
