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El nuevo mapa del consumo de drogas: la cocaína reina en España y la ketamina crece en Europa

El nuevo mapa del consumo de drogas: la cocaína reina en España y la ketamina crece en Europa

Cuatro ciudades españolas aparecen entre las 15 europeas con más rastro de cocaína en las aguas residuales en el último informe europeo sobre drogas; los expertos advierten del incremento del uso de ketamina, que ha subido un 41% en un año en Europa y se ha triplicado en Barcelona desde 2022. La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas

| etiquetas: mapa , drogas , cocaina , españa , ketamina , crece , europa
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4 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
En España somos más tradicionales.
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
a los cocainómanos sin cocaína, pero con el mismo efecto en su cerebro, que vemos a todas horas por las calles y en el transporte público dando con el dedito en una pantallita rectangular también los han contado?
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ombresaco #2 ombresaco
Que el alcohol y la cafeina (por no entrar en farmacias) sean legales, no las hacen menos drogas.
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josde #4 josde
#2 No te olvides del paracetamol y ibuprofeno, que se venden sin receta hasta casi en hiper y producen adicción.
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