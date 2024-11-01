El nuevo mapa del consumo de drogas: la cocaína reina en España y la ketamina crece en Europa

Cuatro ciudades españolas aparecen entre las 15 europeas con más rastro de cocaína en las aguas residuales en el último informe europeo sobre drogas; los expertos advierten del incremento del uso de ketamina, que ha subido un 41% en un año en Europa y se ha triplicado en Barcelona desde 2022. La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas